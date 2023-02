Laibach o tem, koliko honorarja so prejeli za nastop v Planici (FOTO)

Torkova slavnostna prireditev v Kranjski Gori ob odprtju svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planici je pokazala, da Slovenci lahko pripravimo vrhunsko prireditev. Odzivi gledalcev na družbenih omrežjih govorijo o presežkih – navdušeni so tako nad plesnimi nastopi kot glasbeno spremljavo. S tem največjim športnim dogodkom doslej se je Slovenija predstavila več kot 500 milijonom televizijskim gledalcem po svetu.

Svetovno znana in uveljavljena glasbena skupina Laibach je s kolegi pripravila glasbeni spektakel priredbe ponarodele skladbe Oj, Triglav moj dom. K sodelovanju pri otvoritvi jih je povabila Smučarska zveza Slovenije in kot so laibachovci pojasnili za Slovenske novice, so nato k predelavi skladbe, ki so jo poimenovali O, Triglav moj dom, povabili »svoje stare znance in sodelavce«.

Skupina Laibach, ki je ena najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenih skupin v tujini, je verjetno prvič nastopila na tako velikem dogodku državnega pomena pri nas. Kaj je odtehtalo pri odločitvi, da sodelujejo na takšni prireditvi?

»Za Laibach je bilo odločilno, da smo se lahko lotili skladbe, kot je Oj, Triglav, moj dom, in jo lansirali v pravem kontekstu. To presega vse ostale užitke in pridobitke. Honorar je v tej perspektivi zanemarljiv deležnik,« so nam pojasnili. Laibach je sicer tudi edina slovenska glasbena skupina, ki ji je pred leti uspelo nastopiti kot prvi tuji oziroma zahodni skupini v Severni Koreji.

Organizatorji dogodka so nam potrdili, da so nastopajoči prejeli honorar, a glede na številne gledalce po svetu dobili tudi nove simpatizerje. V Laibachu pravijo, da njihova najnovejša skladba »menda nekaj že odmeva, saj so dobili konkretne reakcije samo iz Gane, Irana in ZDA. Odzivi so dobri in zelo naklonjeni,« priznavajo.

Delo na priredbi O, Triglav, moj dom je nastajalo tri mesece, sodelovali pa so Boris Benko in Primož Hladnik iz dua Silence, Severa Gjurin, Tomi Meglič, citrarka Irena Anžič, tolkalka Petra Vidmar, člani Zbora Slovenske filharmonije in trobilska sekcija Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, medtem jo je soavtorstvo priredbe porazdeljeno med člane skupine Laibach in Silence.

Koliko je državo stal otvoritveni spektakel, nam ni uspelo izvedeti, je pa celotno prvenstvo, ki bo trajalo do 5. marca in v katerem bo nastopilo 66 reprezentanc, ocenjeno na približno 16 milijonov.