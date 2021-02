Lado Bizovičar se veseli: prihaja nov družinski član!

Govorice, da bostain njegova srčna izbrankakmalu drugič zibala, so vse glasnejše, a če smo se pri Ladu že na kaj navadili, potem smo se na dejstvo, da za javnost nikoli ni in ne bo razpredal o svoji zasebnosti. Sedaj pa je veselo novičko končno sporočila spletna stran 24ur.com, kjer so sporočili da so iz zanesljivih virov izvedeli, da novička drži.Lado in Anela sicer skrbno skrivata svojo zasebnost in čeprav je njuna prvorojenka stara že dve leti in pol, javnost še ni izvedela njenega imena. Tudi prihod novega člana bo očitno skrbno varovana skrivnost. Mladi družini želimo veliko zdravja in veselja ob prihodu dojenčka.