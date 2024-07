Kuharska mojstrica priznala, da ne nosi nedrčka

Voditelj Sandi Morel je pred mikrofon zvabil kuharsko mojstrico in prejemnico treh Michelinovih zvezdic Ano Roš Stojan, ki se je v oddaji zelo sprostila. O tem so se lahko poslušalci prepričali, ko jo je Morel najprej presenetil z videopovezavo, prek katere jo je pozdravil frontman skupine Mi2 Tonček Kregar, nato pa je poklical še Anino mamo Katjo Roš, ki je poslušalcem zaupala, da si nikoli ni mislila, da bo Ana postala ena najboljših kuharskih mojstric na svetu in da je v otroštvu najraje jedla pašto s paradižnikom. In še, da ji je kmalu postalo jasno, da bo šla v svet in da zanjo materinstvo ni ovira, temveč da bo sledila svoji poti. Anin sin Svit že stopa po njenih stopinjah, saj se je odločil za študij gastronomije v Torinu. Komaj devetletna poslušalka Lea jo je presenetila s vprašanjem, zakaj so njene porcije »otroške«. Roš Stojanova se ni pustila zmesti in ji je odgovorila, da so pri njih meniji 17-hodni, kar pomeni, da je vsak gost postrežen s 17 krožniki. »Povejte mi, kdo bi lahko bil po toliko krožnikih še vedno lačen?« je povedala o več kot triurni kulinarični izkušnji. Osebno jo je v studiu obiskala sošolka s fakultete Beti Tomsič, s katero sta se spominjali študentskih časov. Med drugim je dejala, da obstaja kar precej ljudi, ki so še vedno prepričani, da Ana sploh ne zna kuhati. Obe obožujeta glasbeno skupino Måneskin, za katero bi po besedah Tomsičeve na oder vrgli tudi svoja nedrčka. Ana jo je hitro popravila, da bi verjetno sama vrgla spodnjice, ker nedrčka ne nosi.