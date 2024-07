Kuhamo z Metko Albreht: dva odlična recepta (za orehovo potico in pašto po nonino)

Potem moramo zagotovo poskusiti recept njene none, seveda je to kraljica pašta. Sicer pa prisega na kakovost, zmernost, lokalne surovine, vse to, kar že sami vemo, da je edino pravilno. Sledimo zdravemu razumu, uživajmo ob dobri hrani in obvezno v odlični družbi, nam še svetuje naša sogovornica.

Je za vas kuhanje primarno užitek, odgovornost do čim bolj kakovostnega prehranjevanja ali najpogosteje muka?

Dobra in kvalitetna hrana me spremlja od mladih nog. Odkar pomnim, smo jedli domače in pristno. Sezonsko in tudi kupljena živila je mama skrbno izbirala. Kolikokrat sem jo slišala reči: »Še pred eno uro je vse skupaj raslo na vrtu!« No, danes sama na podoben način vrtim kuhalnico in z užitkom pripravljam obroke za svojo družino.

Kaj se vam zdi najbolj pomembno pri pripravi hrane? Osebno stavim na kakovostne sestavine. In mir pri pripravi.

Predvsem to, da so živila sveža, če se le da iz domačega vrta. Meso od poznanega kmeta ali mesarja. Poreklo, sestava pa itak naredita svoje. Rada sem v kuhinji med lonci in prav nič me ne moti, če se okrog mene vrtijo otroci in me sprašujejo, kdaj bo kosilo.

Zdi se mi, da radi eksperimentirate, koliko se držite receptov in koliko se prepustite eksperimentiranju?

