Kresalova je lahko ponosna na brata, poglejte, s čim se ukvarja (FOTO)

Razstava Slovenija, 4 barve je manjši del široko zastavljenega projekta z naslovom Svetlobni presežki Slovenije, katerega cilj je celovečerni dokumentarni film o svetlobi. Gregor Kresal, nekoč vrhunski alpinist in arhitekt, zdaj filmski ustvarjalec in fotograf, je film študiral pod mentorstvom znamenitega ameriškega filmskega režiserja Davida Lyncha. Sedmi umetnosti se je dokončno zapisal po velikem uspehu svojega prvega filma Sfinga (2011). Zanj in za filmska dela, ki so sledila, je prejel številne nagrade na festivalih po vsem svetu. Lani ga je prestižni londonski Observatorij Greenwich izbral med najboljše astrofotografe na svetu.

V objemu svojih najdražjih, žene Katke, sina Luke in hčerke Brine FOTO: mediaspeed.net

Novinarka Vesna Milek in Mojca Amon iz terapevtskega studia MotionFit FOTO: mediaspeed.net

Lovljenje izjemne svetlobe

Kot pravi, se zamisel za vsak kader v njegovih filmih razvije iz tehnično dovršene fotografije. Primeren trenutek za popolno fotografijo pa je treba zelo skrbno načrtovati in včasih traja tudi več let, preden določen svetlobni pojav ujame v objektiv fotoaparata ali ga posname na filmski trak.

Med obiskovalci je bila tudi odvetnica Maruša Senica, v družbi Gregorjeve hčerke Brine. FOTO: mediaspeed.net

Razstava Gregorja Kresala je pritegnila mnoge. FOTO: mediaspeed.net

Njegove fotografije so prežete z domišljenimi pokrajinskimi kompozicijami in izjemno svetlobo, ki jim v mnogo primerih piko na i dajo ravno redki astronomskimi pojavi. V zadnjem času ljudi najbolj fascinirajo njegove izpiljene fotografije nevsakdanjih svetlobnih pojavov, ki jih le bolj pozorno oko lahko opazi v naravi in ki so v mnogo primerih dejansko le študije za določene filmske kadre. Razstava bo na ogled do 13. maja 2024.