Koprski župan se veseli, na svet pokukal še en Bržan

Župan Kopra Aleš Bržan je v sredinem dopoldnevu na družbenem omrežju Facebook objavil veselo novico. Takole je zapisal: »No, pa je danes ponoči prikukal na svet še en Bržanček. .. Bodi zdrav in ustvarjaj svet, otrok moj.« Na družbenem omrežju seveda čestitke dežujejo po tekočem traku.



Danes 45-letnik je postal župan konec leta 2018, ko je na volitvah zmagal in premagal do takratnega župana Borisa Popoviča. Bržan ima po pisanju Primorskih novic s partnerko Tamaro že hčerko Tinkaro.









Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: