Kontrečeva hči zaplula v gostinske vode

Jože in Miško Kontrec sta uveljavljena glasbenika. FOTOGRAFIJI: OSEBNI ARHIV

Medtem ko oče, stric, bratin sestraprepevajo, se je starejša Miškova sestrapodala v povsem druge vode. Tudi tam je sicer prisotna glasba, a ob njenih zvokih se pijejo kava in druge pijače. Odprla je namreč gostilno v Rogaševcih, ki se imenuje Kava bar Langa sunac.Jože in Miško sta ji dovolila, da gostilno poimenuje po skupini Langa, ki sta jo ustanovila Jože in njegov brat oziroma Miškov stric Mišo. O tem, ali sta ji pomagala tudi finančno, je družina skrivnostna, a vendar smo izvedeli, da ji pogosto priskočita na pomoč, predvsem pri organizaciji različnih dogodkov in zabav, ki jih prireja in na katerih glasbenika rada nastopita. Jože in Miško sta sodelovala tudi pri načrtovanju in urejanju notranjosti gostilne, čeprav je zadnjo besedo imela Mija.Miško bo kdaj, če bo gneča, pomagal kot priložnostni natakar, čeprav v tem poslu ni mojster, a se znajde in pravi, da ni kot slon med porcelanom. »Sestri priskočim brez težav na pomoč, če je treba in če le lahko, sam pa nisem nikoli razmišljal, da bi postal gostinec. Moja prva in glavna ljubezen je glasba in te se nameravam držati,« pravi.