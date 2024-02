Konec zabave in pokop pusta

Z današnjim dnem, torej s pokopom pusta in z velikim celodnevnim slavjem, v najstarejšem slovenskem mestu neuradno velja dekret, da se mora ob 12. uri vse razen gostiln zapreti, saj se na Ptuju končuje peti letni čas – kurentovanje.

V skoraj 14 dneh je bilo na območju nekdanje Poetovije pisano. Zgodovina, kultura, umetnost, ohranjanje običajev in seveda veliko zabave.

Direktorica Visit Ptuj Tanja Srečkovič Bolšec v družbi Andreja Klasinca, predsednika FECC Slovenija, in njegove žene Nataše ter alfe in omege kurentovanja Branka Brumna. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Predsednik NSi Matej Tonin z družino FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Nedeljska mednarodna karnevalska povorka, ki je bila na Ptujskem že 64., je bila ponovno izjemno dobro obiskana, čeprav so vremenoslovci sprva napovedovali dežne plohe, ki odbijajo obiskovalce in še posebno kurente. Kurentija in dež namreč ne gresta skupaj, a je nad mestnimi ulicami posijalo sonce, obiskovalcev pa je bilo po podatkih policije okoli 15.000, prav tako okoli 1000 kurentov, ki so jih preventivno poslali kot prve v povorko.