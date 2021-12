Komentatorji so se udarili po Tajdini zmagi na Slovenija ima talent

Slovenija se je včeraj razveselila novega zmagovalca, pravzaprav zmagovalke. V šovu Slovenija ima talent je z neverjetno gibkim telescem najbolj navdušila mlada Tajda Korče in poleg slave domov odnesla še 50.000 evrov. Na poti do zmage je v finalnem večeru premagala De Lirija, Marka Stankovića, Mašo Ferme, Tino Pezdirec, Tamio Šeme, Suzano in Julijo, Ano Grdadolnik in Martina Arbija, medtem ko se pevec Dino Petrić šova zaradi covida ni mogel udeležiti.

Če smo vajeni, da po javnih tekmovanjih komentatorji razglašajo 'kuhno', nepravičnost in bentijo, so tokrat precej enotni. »Končno pravi talent. Bravo,« je ocenila Klavdija. Navdušena je tudi Nevenka: »Čestitke ... Favoritinja od prvega nastopa ... Razviti kaj takega v enem letu, to je pravi talent.« Nekateri ob pogledu na gibe njenega telesa še vedno ne morejo verjeti, da je to z njim sploh mogoče početi. Tamara je zapisala takole: »Čestitke, to je resnični talent. To bitje, kaj počne s svojim telesom. Nenormalno.« Tajda je bila tudi Mihova favoritinja: »Čestitke! Upal sem na ta rezultat, a nisem verjel. Letos je res zmagala zelo zanimiva točka s talentom.« Z zapisom pa je ganil Boštjan: »Tajda, tvoj oče bi bil ponosen nate. Super kolega je bil, ti pa prav nič ne zaostajaš za njim. Prav iz tega razloga grem danes na pokopališče, da mu prižgem svečko v spomin. Vsaka čast punca, ti si vrhunska.« Vanja je prepričana, da so bili letošnji talenti najboljši do zdaj: »Vsi finalisti so bili res vrhunski, prava paša za oči in balzam za dušo. Bravo!«

V manjšini so tisti, ki jih letošnja sezona šova Slovenija ima talent ni prepričala. »Ravno zato ne razumem, zakaj vedno folk občuduje otrokove dosežke. Ko ima neskončno časa in nobenih skrbi ... Najslabši finalisti v zadnjih letih v Sloveniji. Ko gledaš tujino – 100-krat boljši,« je svoje mnenje navrgel Simon in dodal, če bi bila stara 30, 50 ali 100 let, nihče ne bi glasoval zanjo. Magda je ocenila, da je k Tajdini zmagi prispevala tudi njena življenjska zgodba: »Folk pač pade na življenjske zgodbe. Jaz bi v teh šovih sploh prepovedala neke življenjepise in jokanje. Pokaži, kaj znaš, in to je to.« Ljudje so ji zabrusili, da je pokazala ogromno talenta, Mateja pa je strnila takole: »Ampak del resničnostnih šovov je tudi osebna zgodba. Vedno je tako bilo. In ljudem se zdi lepo, ko zmaga človek, ki se je na svoji poti soočal z ovirami, da mu je uspelo, čeprav ni imel bogatih staršev, ki bi mu plačali treniranje, kupili pripomočke ... Sporočilo je: vse se da, če je volja ... Po drugih kriterijih niti ne bi mogli ocenjevati. Kako bi lahko rekli, da je neki pevec večji talent kot plesalka?«