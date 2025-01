Klemen Slakonja izlil srce: »Čas je, da odvržem maske ...«

Slovenski glasbenik, igralec in satirik Klemen Slakonja je na družbenih omrežjih razkril, da bo 1. februarja nastopil na Emi 2025, ki se po treh letih vrača na male zaslone. Klemen bo svojo glasbeno zgodbo predstavil z ganljivo pesmijo »How Much Time Do We Have Left,« ki jo je navdihnila osebna življenjska preizkušnja.

Pesem, ki razgalja ranljivost

Slakonja je v objavi razkril, da pesem temelji na njegovih čustvih ob težki bolezni njegove življenjske sopotnice Mojce Fatur, ki je bolezen, sprva označeno za neozdravljivo, uspešno premagala. »Po vseh zabavnih preobrazbah, ki sem jih naredil v preteklosti, je zdaj čas, da odvržem maske, stopim v areno, izruvam svoje srce in ga ponudim na pladnju,« je zapisal.

Pesem, ki poudarja ranljivost in moč upanja, je po njegovih besedah poskus vlivanja poguma ljudem, ki se soočajo z najtežjimi življenjskimi trenutki. »Tako kot je Mojca vlila upanje meni, ko mi je bilo najtežje, verjamem, da lahko ta pesem vlije upanje ljudem po vsem svetu,« je dodal.

Vračanje tradicije

EMA 2025 prinaša novo poglavje za slovensko glasbeno sceno, saj se po nekaj letih internih izborov RTV Slovenija vrača k tradicionalnemu formatu tekmovanja. Glasbeniki bodo imeli priložnost nastopiti pred celotno Slovenijo, gledalci pa bodo glasovali za tistega, ki bo Slovenijo zastopal na največjem evropskem glasbenem odru – Pesmi Evrovizije.

Znano je tudi, da bosta prireditev vodila pevka Raiven in karizmatični Gregor Strasbergar - Štras, frontman skupine MRFY.

Bo Klemnovo »srce na pladnju« postalo eden od vrhuncev Eme 2025? Pustimo se presenetiti. Vseh 12 skladb pa bo mogoče prvič slišati 25. januarja na RTV.