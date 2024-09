Klemen Bauer, Tomaž Strgar in drugi znani so nadeli športne drese! To je bil rezultat

Jubilejno 20. srečanje športnikov in medijskih osebnosti Slovenije je s podporniki in pokrovitelji organiziralo Društvo Dogodek iz Kamnika, ki mu predseduje Jože Arko, sicer neutrudni kronist lokalnega dogajanja in pobudnik številnih aktivnosti.

Pred začetkom tradicionalne nogometne tekme je udeležence nagovoril direktor kamniškega Zavoda za turizem in šport Luka Svetec. Prisotni so se z minuto molka spomnili tudi na preminula udeleženca vsakoletnih srečanj Lada Vavpetiča in Simona Lorberja.

V sproščenem ozračju so se udeleženci pomerili na prijateljski tekmi na odličnem igrišču z umetno travo, kjer so pred dvema letoma dodali še razsvetljavo.

V moštvu rdečih so nogometno znanje pokazali tudi nogometaša Gregor Židan (stoji drugi z leve) in Juninho (stoji tretji z desne) ter biatlonec Klemen Bauer (čepi prvi z desne). FOTO: Dušan Letnar

Rdeče moštvo Golgeter, ki ga je vodil Andrej Lanišek, sicer tudi eden glavnih organizatorjev, so sestavljali biatlonec Klemen Bauer, skakalec Ernest Prišlič, nogometaši Gregor Židan, Xavier Juninho, Simon Zupančič, športna novinarja Anže Bašelj in Rok Tamše, župan Vodic Aco F. Šuštar, glasbenik Matej Kregar, občinski svetnik Robert Prosen, predstavnika Zavoda za turizem in šport Kamnik Luka Svetec in Franci Kramar.

V modrih dresih ekipe Lespal so igrali polkovnik Tomaž Strgar, nogometaši Robert Englaro, Nani Matjašič, Kliton Bozgo, Suad Fileković, Zoran Kaloper, Matic Funtek, biatlonec Peter Dokl, pevec Gorazd Ademovič, občinski svetnik Sandi Uršič, vaterpolist Matjaž Ul, Fifin menedžer Tilen Strgar ter podjetnik Rok Omovšek.

Vneto navijali

V dvoboju, polnem atraktivnih podaj in preigravanj, je prevladoval ferplej, za kar je poskrbel tudi sodnik Janez Burnik, gledalci pa so bili zadovoljni tudi s prijateljskim razpletom in neodločenim rezultatom 5: 5.

Pri modrih so ritem igre narekovali bivši nogometni asi Suad Fileković (stoji v sredini), Kliton Bozgo (čepi drugi z leve) in Robert Englaro (čepi v sredini). FOTO: Dušan Letnar

Ob igrišču so dogajanje pozorno spremljali in vneto navijali biatlonec Lovro Planko, trener smučarskih skakalcev Jani Grilc, nogometaš Darko Domadenik, tekači na smučeh Jani Kršinar, Jože in Janez Klemenčič, tekač Bojan Galin, športni delavci Dušan Papež, Milan Grzinčič, Mitja Letnar, vaterpolski trener Darko Homar, nekdanji župani Kamnika Tone Smolnikar, Tone Zakrajšek in Bogo Ropotar, glasbenika Stane in Matej Kregar, podjetnika Andrej Omovšek in Matjaž Funtek in predsednik KS Šmarca Matjaž Šporar.

Sodelovanje s termami so morali prekiniti

Še preden so druženje nadaljevali v streljaj oddaljenem Resortu Knez, kjer jih je gostil Tomaž Hrovat, nam je šef prireditve Jože Arko, nekdanji smučarski skakalec in nogometaš, zaupal nekaj podrobnosti o tradicionalnem srečanju. »Zelo se veselimo vsakoletnega srečanja, čeprav ni majhen zalogaj. Škoda, da je premalo interesa za sodelovanje pri drugih društvih v Kamniku, ki jih vabimo, naj se nam pridružijo, da bi vse skupaj nadgradili, obogatili.«

Lepih preigravanj in golov ni manjkalo. FOTO: Dušan Letnar

»Pred 20 leti smo začeli v Termah Snovik, tam smo priredili kar 15 srečanj, na koncu pa smo se razšli z grenkim priokusom, saj se v termah niso držali dogovora. Tako sem v samozaložbi izdal knjigo o tistih srečanjih na 272 straneh. Naslednjo prireditev smo organizirali v Mengšu, predvsem zaradi 20. obletnice smučarsko-skakalnega kluba, nato pa smo se preselili v Šmarco.«

Jože Arko se je v mladosti ukvarjal s smučarskimi skoki, pozneje je igral nogomet, danes pa je na čelu Društva Dogodek Kamnik. FOTO: Dušan Letnar

»Tudi tokrat se vsem zahvaljujem za udeležbo, prijetno družbo in krepitev športnih vezi,« je povedal predsednik Društva Dogodek Kamnik, ki skrbi za športno rekreacijo (priredili so že 123 planinskih pohodov), ohranjanje kulturne dediščine občine Kamnik in negovanje domoljubja.