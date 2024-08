Klakočar Zupančič razkrila, kako je biti ženska v politiki

Predsednica Državnega zbora, Urška Klakočar Zupančič, na svojem področju pogosto izstopa. Že njen prihod v politično ospredje je dvignil veliko prahu - mnoge so zmotili njeni rdeči čevlji, ki naj ne bi bili skladni s protokolom in primerni za tako visoko funkcijo. Poleg visokih pet nosi tudi uhan v nosu, njeno ramo pa krasi tetovaža.

Tokrat je v posnetku, ki je obšel družbene medije, spregovorila o tem, kako je biti ženska v politiki.

»Novinarji me pogosto sprašujejo, kako je biti ženska na enem najvišjih političnih položajev v državi. Rada bi jim rekla enako kot moški, samo na WC-ju potrebujem dodatne pripomočke, pa žal ni tako,« je razkrila.

»Pred menoj so še vedno ovire, ki pred moškim ne bi bile. In še vedno prebijam stekleni strop za ženske, ki bodo prišle za menoj. Pa še nekaj je: ženske nosimo visoke pete. In noge lahko zelo bolijo v takih čevljih. Ampak z visoko peto pa lahko komu stopim tudi na prste,« je hudomušno zaključila.

Razburila je javnost s svojo izbiro obutve. FOTO: Jure Eržen/delo

