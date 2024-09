Katarina Braniselj po hudi nesreči še ni dobro: Telo potrebuje svoj čas

Poročali smo že o hudi nesreči, ki je konec junija doletela televizijsko voditeljico Katarino Braniselj. Na kolesu jo je zbil avto, ki je s kraja nesreče odpeljal, njo pa je hudo poškodovano v ljubljanski klinični center odpeljal rešilec.

Katarino smo povprašali, kako poteka rehabilitacija po hudih poškodbah, med drugim so ji morali operirati tudi hrbtenico. Kot pravi, gre okrevanje po pričakovanjih. »Sem pa še daleč od tiste forme pred nesrečo in nekaj časa tudi še ne bom tam. Telo potrebuje svoj čas in ničersar ne morem prehiteti, četudi bi si to želela,« nam je zaupala. Kdaj se vrača na delo, še ne vem, zagotovo pa za voditeljski pult ne bo sedla do sredine novembra.

Nesreča je voditeljici, ki je sicer tudi strastna športnica, spremenila načrte in življenje za naslednjih nekaj mesecev, a kot nam je pred časom zaupala, bi moralo biti po enem letu že vse po starem.