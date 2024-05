Tina Gaber v družbi slovenske vplivnice: dovolj ima že tega vprašanja

Katarina Benček, ki je v veselem pričakovanju, je imela pred dnevi t. i. baby shower v družbi dvanajstih najboljših prijateljic, med katerima je bila tudi Tina Gaber, partnerica predsednika vlade Roberta Goloba.

Benčkova je po dogodku, ki so ji ga priredile prijateljice, odgovarjala na vprašanja sledilcev. Pri tem se je na instagramu razburila, ker jo je nekdo vprašal, od kod pozna prvo damo Tino Gaber.

»To je ta srednješolska naveza. Oz. Jarše in Fužine,« je zapisala. S Tino sta bili sošolki na Gimnaziji Poljane, pravi, in navedbe medijev, ki so ju označili za instagram prijateljici, niso resnične.

»Tina je ena super dušica in mi je žal, da jo mediji včasih predstavljajo na tak način ... Upam, da stoži vse, ki pišejo nebuloze o njej, predvsem laži. Shranite si enkrat za vedno, od kje se poznava, ker to vprašanje je že res naporno,« se je razjezila.