Kar je storila ta voditeljica, ni storil še nihče

Štajerka Maja Monrue je letos že drugo leto zapored povezovala Bob leta, eno najprestižnejših štajerskih prireditev, ki je potekala že 25. leto. Maja, ki je bila del produkcijske ekipe že lani, je tudi letos dodala svoj ustvarjalni delež, začenši s prihodom na oder SNG Maribor, in sicer je prijezdila na konju. Za prihod in otvoritveni video, v katerem galopira skozi temačni gozd iz Ljubljane v Maribor, je opravila nekaj ur treninga v Konjeniškem klubu Karlo v Mariboru. Pozneje je na odru v šali povedala, da je Štajercem stvari pač treba tudi pokazati in ne o njih samo govoriti. »Do zadnjega trenutka nisem vedela, ali bo to s konjem na odru SNG uspelo. Ampak je. In neskončno sem hvaležna. Bilo je glamurozno in bilo je nekaj, česar ni storil še nihče.

G-man se je odlično počutil, jaz pa tudi. Z udejanjanjem te ideje sem predvsem sama sebi dokazala to, kar je Walt Disney izrekel že pred mnogimi leti: 'Če lahko sanjaš, lahko to tudi uresničiš.' In šovbiznis je kraj, kjer se najbolj nore ideje spremenijo v resničnost, da lahko ljudje v občinstvu odklopijo od vsakodnevnega hitenja in za trenutek začutijo magijo odličnega šova,« strne misli Maja, ki je javnosti znana tudi kot partnerica slovenskega komika Andreja Težaka - Teškyja.

Za sabo ima zanimivo življenjsko zgodbo. Pri zgolj dvajsetih letih se je poročila s takratnim fantom, ki je bil nadarjen kuhar, in skupaj sta odprla prvo zajtrkovalnico v Mariboru: Breakfast House. To je bilo leto 2010, čas velike gospodarske krize, ki zgodbi o zajtrkovalnici ni prizanesel, zato se je ta podjetniški podvig zaključil po dobrem letu in pol. Takrat se je iztekla tudi njuna ljubezen. Vse življenje se Maja tako ali drugače ukvarja z raziskovanjem človeške sreče. Na Dunaju, kjer je pozneje živela osem let, se je znova poročila in napisala svoj knjižni prvenec: Pot do Nje. Knjigo za moške o tem, kako ljubiti sodobno žensko. Leta 2017 je rodila sina ter se kmalu še drugič ločila. Srce jo je vleklo nazaj v Slovenijo, saj ji Dunaj kljub neprecenljivi svetovljanskosti ni mogel ponuditi pisateljske samouresničitve, kar je sicer znano prekletstvo slovensko govorečih piscev v tujini. Ob vrnitvi v Slovenijo je ustanovila projekt F.A.Y.N. z vizijo ustvariti nov pogled na osebno rast. Lani se je Maja, ki je od vrnitve v Slovenijo aktivno sodelovala tudi v produkcijah mednarodnih festivalov Panč, Overjam in Festival Lent, z Andrejem Težakom lotila produkcije ene najprestižnejših štajerskih prireditev, v njej pa je letos pokazala še eno svojo plat ustvarjalnosti.