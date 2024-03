Kam je izginila znana voditeljica RTV Slovenije? Ni razkrito, za za kakšno vrsto odsotnosti gre

Na spletu se je v zadnjem času začelo pojavljati vprašanje, kje je dolgoletna voditeljica in urednica oddaje Jelena Aščić. Že od začetka leta namreč ne vodi oddaje Tednik, nadomestila pa jo je Aleksandra Dežman.

»Pri oddaji Tednik ni nobenih sprememb, Jelena Aščić je še naprej urednica in voditeljica Tednika. Kot je bilo pojasnjeno v oddajah Tednik, je Jelena Aščić odsotna,« za Žurnal24 sporočajo z RTV Slovenija, a ob tem ne razkrivajo, za kakšno vrsto odsotnosti gre, saj so to osebni podatki, ki jih delodajalec po zakonu ne sme razkriti.

Spomnimo, že leta 2018 je bila priljubljena voditeljica oddaje z malih zaslonov odsotna nekaj časa, takrat pa je povedala, da je bilo za njo težko obdobje, ko se ji je vse nakopičilo, ne zgolj v službi, temveč tudi na zasebnem področju.