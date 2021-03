Kakšno razočaranje za Slovenca! Za to je kriva Jasna Kuljaj

Ekipa, ko je izvedela, da se skriva v pandi Dejan Kranjc. FOTO: Zaslonski posnetek

Ko so v oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko razkrili, kdo se skriva pod masko pande , se je sprožil val navdušenja. Dolgo časa jim je povzročala preglavice, a na koncu so vendarle ugotovili, da gre za. Zdaj že nekdanjega člana Poskočnih muzikantov, ki je znan tudi po svoji irokezi. Toda pod masko pande jo je moral nekoliko žrtvovati.Ko pa se je razkril, je povedal, kaj ga je najbolj skrbelo: »Vedno pohvalim oprsje. Vedno! In v predizborni oddaji ga je kazala. Ko pridem v polfinale, ga pa ne. Zdaj pa ni druge, kot da pridem v finale, da ji to lahko rečem.« Kuljajeva je kar malce onemela, nato pa le izdavila: »Ja, hvala lepa.«