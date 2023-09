Dramatično dogajanje v šovu Kmetija: Klara je potrebovala zdravniško pomoč

V deseti oddaji priljubljenega šova Kmetija se je odvijala prava drama. Družina se je odločila, da bo Majina nasprotnica v dvoboju za klobuk glave družine Klara. Pomerili sta se v igri 'Kot na sliki'.

S pomočjo kresila sta morali za začetek zanetiti ogenj, a med dvobojem v areni med Majo in Klaro se j zgodilo nekaj nepričakovanega. Klari se je stemnilo pred očmi, k njej so najprej priskočili člani produkcijske ekipe, nato so se okoli nje zbrali še tekmovalci, na koncu pa je potrebovala celo zdravniško pomoč.

Klara je izgubila zavest. FOTO: Pop Tv

Maja, s katero se je Klara borila, najprej sploh ni opazila, kaj se dogaja. V šoku so bili tudi drugi tekmovalci, ki jih je za Klaro močno skrbelo. Ženski dvoboj so prekinili. »Samo stemnilo se mi je pred očmi,« je voditeljici Nataliji razkrila Klara. Ta jo je v nadaljevanju opozorila, da že res, da gre za tekmovanje, a je zdravje tisto, ki je na prvem mestu. Klara ni oklevala, ko jo je voditeljica vprašala, kakšna je njena odločitev in ali bo predala dvoboj. Kot iz topa je potrdila, da bo tokrat boj predala. Maja je kot zmagovalka dobila priložnost, da bo izbirala novo glavo družine.