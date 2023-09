Kadrovski cunami na nacionalki: z RTV Slovenija sporočajo tole, Zver sprašuje o »politični kadrovski čistki«

Poročali smo že o več kadrovskih spremembah, ki se te dni dogajajo na nacionalki. Tako Luka Svetina ne bo več vodil Odmevov, po novem jih bodo vodili trije že znani voditelji: Igor E. Bergant, Rosvita Pesek in Tanja Starič. Vse spremembe se dogajajo po prevzemu funkcije nove vršilke dolžnosti urednice informativnega 1. programa TV Slovenija Polone Fijavž, tako so v četrtek z mesta voditeljice Dnevnika odslovili Valentino Plaskan. Prav tako se poslavlja tudi oddaja Arena, z voditeljema Igorjem Prikovičem in Vido Petrovčič.

Kaj pravijo na nacionalki?

Seveda nas je zanimalo, kaj je v ozadju vseh teh sprememb, a na RTV Slovenija so za zdaj s pojasnili precej skopi.

»Televizija Slovenija s septembrom tradicionalno vstopa v jesensko obdobje, ko se na male ekrane vračajo nove sezone uveljavljenih oddaj, hkrati pa se uvajajo tudi novosti in osvežitve. Nekaj sprememb, ki so v skladu s Programsko-produkcijskim načrtom 2023, bo uvedenih tudi v Informativnem programu TV SLO 1,« so nam pojasnili v Službi za komuniciranje RTV Slovenija.

Glede menjav voditelj pa dodajo le, da v informativnem programu Televizija Slovenija pripravljajo nekaj voditeljskih in uredniških sprememb, o katerih bo javnost pravočasno obveščena.

Poslansko vprašanje v Evropskem parlamentu

Evropski poslanec dr. Milan Zver je na Evropsko komisijo naslovil prednostno poslansko vprašanja v zvezi z zadnjimi dogajanjem na javni Radioteleviziji Slovenija, ki sta ga sopodpisala tudi evropska poslanca Romana Tomc in Franc Bogovič. Poslanci v poslanskem vprašanju pozivajo Evropsko komisijo naj se opredeli o »politični kadrovski čistki« na RTVS.

Kako komentirate zadnje dogajanje na nacionalki? Sporočite nam.