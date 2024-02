Kacina razburil posnetek Gabrove in Goloba, krivi polno luno (FOTO)

Bivša mis in lobistka Tina Gaber, ki je od leta 2023 tudi partnerka predsednika vlade Roberta Goloba, je kot spletna vplivnica uspešna pri upravljanju svojega profila na družbenih omrežjih. Zaveda se, da morajo biti ta »živa«, če želi še naprej graditi na svoji spletni skupnosti, zato s sledilci deli tudi drobce iz svojega zasebnega življenja.

Vsakokrat, ko objavi fotografijo ali posnetek s svojim partnerjem in predsednikom vlade, se pod objavo (pričakovano) usujejo komentarji.

Del sledilcev vsakokrat znova ugotavlja, da Gabrova blagodejno vpliva na Goloba, saj da je ta »vse bolj mladosten«, »da je zacvetel« in »se polepšal«, pri drugem delu javnosti pa sta zaljubljenca kamen spotike. Nad njima se javno zgražajo predvsem bolj konservativni komentatorji in desno usmerjena politična klika.

V nedeljo je Gabrova na instagramu objavila fotografijo z dvigala - ta je med vplivneži zelo priljubljen prostor za fotografiranje -, v katerem sta skupaj z Golobom vidno sproščena in menda nedeljsko oblečena v trenirkah in belih športnih copatih. »Trenirkarji pa to ...,« je zapisala Gabrova. Gre za izraz iz leta 2012, ki ga je SDS uporabila kot izključevalno retoriko na svoji spletni strani za poraz na državnozborskih volitvah, češ da so za to krivi »trenirkarji«.

Na nedeljsko fotografijo z dvigala se je med drugim odzval tudi nekdanji poslanec (LDS), pozneje minister in v izbruhu covida (2020) uradni govorec »kriznega štaba« v Janševi vladi Jelko Kacin (68): »Ob polni luni je nenavadnega obnašanja vedno več, bilo in bo, a ta dva, sta na svojem oblaku in na svojem planetu. Se mi pa zdi, da on vse bolj srepo gleda in tudi vse bolj ogorčeno in agresivno nastopa. Ni dobro, nelagodje se vse bolj širi, samorefleksije pa od nikoder,« je zapisal na omrežju X.