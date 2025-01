Jure Lesar v duetu z Vladom Kreslinom

Glasbenik Jure Lesar je konec lanskega leta v svet poslal že svoj tretji album. Pod naslov Tu in zdaj je združil 11 pesmi, ki se posvečajo pomembnosti, da obstajamo v sedanjem trenutku, da živimo svoje življenje. Med njimi je tudi skladba s tem naslovom, torej, Tu in zdaj, ki jo je Jure posnel z Vladom Kreslinom in jo posvetil devetdesetletni babici Antoniji.

»Dokler so še tu, se lahko od starejših oseb, ki so preživele marsikakšne grozote in imajo zaradi toliko izgub pa tudi radosti bogate izkušnje, marsikaj naučiš. Predvsem generacije, ki so preživele vojna obdobja, nam lahko dajo vedeti, naj uživamo to dragoceno svobodo, ki jo imamo, in z njo lepo ravnamo. V Tu in zdaj pojem o sebi in spišem babičino zgodbo, kaj vse je prestala. Gre tudi za nekakšen opomin, da jo spet obiščem, se z njo pogovorim in od nje kaj naučim,« razloži ozadje pesmi.