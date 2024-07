Jure Godler nasmejal s sliko: ima rešitev, kako se poletni vročini postaviti po robu (FOTO)

Letošnje poletje je ponovno izredno vroče. Do danes smo imeli pri nas že kar nekaj dni, ko se je dnevna temperatura povzpela nad 30 stopinj Celzija. Poletja pa še ni konec, tako da bomo kakšno »tridesetico« še imeli. Ljudje se proti poletni vročini borimo na različne načine. Naš priljubljeni televizijski voditelj in pisec knjig Jure Godler je na instagramu razkril svoj način.

»Poletje je. Vroče je. Ostani doma. Ali v pisarni,« je zapisal avtor knjig Casino banale, Doktor Nobody, Vohun, ki me je okužil in Naš človek v kafani. K zapisu je dodal sliko, na kateri v pisarni bere časopis, noge pa si hladi v lavorju z vodo. Takšen način preživljanja vročih poletnih dni, še posebej, če je v prostoru tudi klima, je verjetno res zelo prijeten.

Njegova ideja, kako preživljati vroče poletne dni, utegne komu v naslednjih dneh priti prav, saj Arso napoveduje visoke temperature pri nas. Te bodo ponovno presegle tridesetico.

Godler je sicer v preteklosti povedal, da poletne vročine ne mara. Ni edini, ki jih ne. Marsikdo že komaj čaka, da temperature padejo, kar pa se bo nedvomno zgodilo v prihodnjih tednih.