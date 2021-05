Junaške Pekre simbol sodelovanja (FOTO)

Marko Vezovišek, režiser, scenarist in glasbenik, z Nadjo Kovše iz podjetja LittleBigMac FOTOGRAFIJE: MARKO PIGAC

Andrej Verlič, Franc Čuš, Rudolf Moge, Stanislav Holc, delegacija takratnih mestnih oblasti, ki se je pridružila obrambi.

Ne tako davnega 23. maja leta 1991 se je v Pekrah zgodil povod v slovensko osamosvojitveno vojno, ko je prišlo do incidenta med slovensko TO in jugoslovansko JLA. Zgodili so se incident in obkolitev ter pogajanja in ugrabitev.Pogumni domačini in preostali Mariborčani so okoli učnega centra postavili živi zid ter dali jasno vedeti, da bodo svojo domovino branili z lastnimi telesi. 30 let pozneje je na istem mestu potekala že tradicionalna prireditev. Slavnostna govornika sta bila predsednik republiketer takratna županja, danes častna občanka Maribora,, zbrane pa je nagovoril tudi gostitelj in mariborski županVsi so se strinjali, da je zmagalo enotno ljudstvo, Pahor pa je poudaril, da »Slovenci zmagujemo, če sodelujemo, in da bomo to zmagovalno miselnost letos, ob obletnici, pogrešali«.