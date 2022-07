Jernej Tozon: njegova kri lahko pomaga vsem

Jernej Tozon, eden od članov priljubljene glasbene skupine Čuki, ima poseben, ne ravno običajen poklic za moške. Dela v vrtcu kot vzgojitelj in malčki, skupaj z njihovimi starši, ga imajo zelo radi. In ravno v službi je bila organizirana krvodajalska akcija, ki se je je Jernej prvič udeležil.

Člani skupine Čuki so pri ženskem občinstvu zelo zaželeni. FOTO: osebni arhiv

»Ne znam povedati, zakaj do zdaj še nisem daroval krvi. Tokrat sem se le odločil in ta nova izkušnja s prijaznimi medicinskimi delavci ter ob zavedanju, da lahko komu pomagam, me je navdala s prijetnim zadovoljstvom. Vsekakor bom od zdaj redno daroval«, je povedal simpatičen Jernej, ki je po odvzemu krvi, kot je običaj, moral pojesti postreženo malico.

»V ranem jutru pojesti klobaso z zeljem ni bila ravno želja, a sem jo vseeno zmazal.« Jernej ima krvno skupino 0, kar pomeni, da lahko daruje kri vsem krvnim skupinam. Po odvzemu se je odlično počutil, vesel pa je bil tudi prostega dne, za katerega ni vedel, da mu pripada.