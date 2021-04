Je to še Masterchef?

V Masterchefu so se sodniki tokrat pokazali v nekoliko drugačni luči. Tako je Bine oblekel japonski kimono, Karim je imel na sebi mehiški sombrero in pončo, Luka pa kratke hlače z naramnicami in frajtonarico v roki. Šlo je za mednarodni izziv, saj so tekmovalci morali pokazati poznavanje japonske mehiške in avstrijske kulinarike.



Za obstanek so se borili Irena, Natalija, Maša, Patricija, Bruno, Anže, Dušan, Žiga in Adam. Z balkona pa so njihov boj spremljali Alana, Kimi in Ljubislav.

Patriciji ni uspel veganski burger

Tisti, ki jim ni uspelo priti na balkon, so se pomerili v izločitvenem testu, kjer so morali pripraviti burger. A čeprav se je naloga zdela na prvi pogled lahka, so jim sodniki otežili delo, saj so morali pripraviti veganski burger. Pri tem se je najmanj izkazala Patricija, ki je zato morala zapustiti kuharski šov.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: