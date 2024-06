Ste videli, kako se je dekle Tadeja Pogačarja ohlajala po dirki? (VIDEO)

Da je Urška Žigart odlična kolesarka, že vemo. V novem videu na instagram profilu GreenEDGE Cycling pa lahko zdaj tudi slišimo, kako dobro ji gre petje. Po nedavni dirki se je namreč z dežnikom v roki in med kolesarjenjem ohlajala tako, da je zraven tudi zapela znano pesem Unwritten od Natashe Bedingfield. To pesem ji je nekaj časa uspevalo peti, nato pa je bila, kot lahko vidimo v videu, preveč zadihana, da bi nadaljevala. Seveda ni za pričakovati, da bi Urška v kratkem postala profesionalna pevka, saj ji gre v kolesarstvo zelo dobro. Je pa lepo, da si zna tudi ohlajanje po dirkah popestriti.

V teh dneh je tekmovala na dirki po Švici, ki jo je v skupnem seštevku končala na 9. mestu. Kot kažejo uradni rezultati, je imela na koncu šest minut zaostanka za prvouvrščeno Nizozemko Demi Vollering. Na vseh etapah je bila relativno visoko. Prvo je zaključila na 9. mestu, drugo na 14., tretjo na 16., četrto pa na 10.

Urško poznamo tudi po tem, da je dekle našega kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja. Očitno ta brez nje ne bi bil tako dober, kot je. »Ogromno mi pomaga. Morda celo bolj, kot znam izraziti, zato tale triumf posvečam njej. Brez Urške ne bi mogel početi, kar mi uspeva, in trudim se, da ji vsaj malce povrnem za ves trud. Bil sem vzhičen in hvaležen, da je ob meni, ko jo najbolj potrebujem, mi daje moč, da lažje premagujem zahtevne kilometre. Presrečen sem, da si deliva ljubezen,« je Pogi povedal po slavju na italijanski klasiki Strade Bianche in pokazal, kako pomembna je Urška v njegovem življenju.