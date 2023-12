Je to najbolj okrašen blok v Sloveniji? To je storil oče znanega Slovenca (VIDEO)

Samo še dvanajst dni nas loči od božiča in vsak dan je okrašena kakšna smrekica več. Ob vse večji in cenejši ponudbi lučk in svetlobnih trakov pa ljudje vse bolj okrašujejo tudi pročelja hiš in vrtov. A oče znanega radijca Roberta Roškarja Slavko Roškar je šel še korak dlje in je poskrbel za dekoracijo celotnega stanovanjskega bloka.

Po vseh straneh fasade je namestil raznobarvne lučke, da vse žari in mrgoli.

Tako okrašeni blok je v kamero ujel Roškar, oče pa mu je medtem zaupal, da mu je »letos uspelo nekaj najlepšega«. Dodal je, da ga motivirajo pohvale mimoidočih, zato tudi za prihodnje leto napoveduje novosti. »Saj veš, ljudje zdaj pričakujejo še več,« je dejal sinu Robertu.

Videoposnetek morda celo najbolj okrašenega bloka v Sloveniji si lahko ogledate na spodnji povezavi (počakate nekaj trenutkov, da se naloži):