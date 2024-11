Je bil slovenski estradnik omamljen v Budimpešti?

Pevec in plesni pedagog Sebastian je pred dobrim mesecem dni doživel izkušnjo, ki ga je dodobra pretresla in od katere si še ni povsem opomogel. Na potovanju, ki jih sicer obožuje in jih ima za seboj po različnih delih sveta že res dolgo vrsto, je v Budimpešti na vsem lepem izgubil zavest in se prebudil šele naslednji dan v bolnišnici.

Kot je Sebastian ekskluzivno povedal za Bulvar, je v eni od restavracij mirno večerjal. Na vsem lepem pa je začel halucinirati in uspelo mu je poprositi za zdravniško pomoč, nato ga je objela tema. V nezavesti je bil do naslednjega jutra, ko se je prebudil na urgenci. »Nekaj časa sem bil zmeden, imel sem težave s spominom. Nekakšno črno luknjo, ko ne veš, kaj se je zgodilo, kje si in kako si tja prišel. Zdravniki so mi povedali, da so naredili toksikološki test, test za droge in alkohol, CT glave, EKG in da so bili vsi rezultati normalni.«

Sebastian je obiskal že dobršen del sveta, vsako leto pa se odpravi na potovanje v prav posebni družbi – skupaj z očetom. FOTO: OSEBNI ARHIV

Za vse je bila popolna neznanka, kaj se mu je pripetilo. Sprva je pomislil, da se je preveč fizično obremenil, kar pa ni bilo povsem logično, saj je v odlični telesni pripravljenosti. »Pomislil sem še, da sem zbolel za kakšnim virusom, a tudi to ni zdržalo neke hude logike. Nobenih simptomov nisem imel, vse se je zgodilo v trenutku,« se spominja.

Po odpustu iz bolnišnice je šel naravnost domov. Šok in strah, ki ju je utrpel, pa mu nista dala miru. Ker zdravniki niso odkrili vzroka, je bil trdno odločen, da naredi vse, da stvari pride do dna. Vse skupaj se mu je namreč zdelo že kar srhljivo. Po vrnitvi domov se je naročil na preglede pri različnih specialistih. »Naredil sem nevrološke teste, a tudi nevrologu ni bilo po opisu nič jasno, kaj bi lahko bilo, ker se ni nič skladalo. Nakar me je šokiral z možnostjo, da je šlo za drogo. To sem sicer pomislil že tudi sam, a najmanjšega pojma nimam, od kod in kako bi lahko prišla. Naredili so tudi teste refleksov, a so bili vsi normalni, opravili so magnetno resonanco glave, ki je bila prav tako dobra. Pohvalili so krvne teste, prihodnji mesec pa me čakajo kardiološke preiskave,« nam je zaupal.

Pevec in plesalec je obiskal več kot 50 držav po svetu. FOTO: OSEBNI ARHIV

Kljub temu da je potrkal na vrata mnogo specialistov in zdravnikov, dogodek iz Budimpešte ostaja nepojasnjen. Kljub dobrim izvidom pa Sebastian ne skriva, da ga še vedno skrbi, kaj se je zgodilo. Predvsem zato, ker se zaveda možnosti, da se utegne kaj takšnega še kdaj ponoviti. »Veliko sem se pogovarjal z zdravniki in specialisti, brskal po spletu in odkril stvari, ki človeka pretresejo. Kaj vse se dogaja po svetu! Primer, kot je moj, kljub nejasnosti ni osamljen. Veliko je podobnih, pri dekletih pa se pogosto končajo s posilstvi,« je zaskrbljen.

Sebastian zato vsem popotnikom na srce polaga, naj bodo na potovanjih in počitnicah previdni, poskrbijo za svojo varnost in upoštevajo različna navodila in napotke v deželah, kamor potujejo. Doslej je pogosto potoval sam, in čeprav je bila grozljiva izkušnja v Budimpešti prva takšne vrste, je prevladala nad vsemi pozitivnimi. Potovanj ne bo opustil, a bo odslej, kot je sklenil, raje potoval v družbi. Na zadnjem potovanju mu je družbo delal oče.