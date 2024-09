Javšnik v novi komedij: še tako resna tema ni tabu

Slovenske gledališke dvorane osvaja nova komedija vsem nam dobro znanega in ljubega igralca in komika Matjaža Javšnika Visoka napetost, v kateri nastopa s soigralko Sandro Debelak, ki jo poznamo iz televizijske serije Skrito v raju. Matjaž tokrat nastopa tudi v vlogah scenarista in režiserja. Zgodba gledalce popelje skozi vrsto komičnih situacij in nepredvidljivih zapletov, ki jih lahko pričakujemo le od mojstra komedije, kot je Matjaž.

V Visoki napetosti spoznamo par srednjih let; ona je tajnica direktorja v večjem zasebnem podjetju, on šofer tovornjaka hruške. Glavna težava, ki njun zakon vsak dan postavlja na kocko, je dejstvo, da je eden izmed njiju neploden. Spoznamo ju v trenutku, ko se ona dva dneva prepozno vrne s sindikalnega izleta. Takoj izbruhne vrtinec spominov, obtoževanj, očitkov in boja za svoj prav. Energična, vrtoglava, z besednimi dvoboji in situacijsko komiko nabita predstava, polna čustev ter zagotovljene zabave, nas na šaljiv način opomni, kako pomembna je bližina in da prava ljubezen premaga vse ovire.

Resna tema na zabaven način

Kakor je povedal Matjaž Javšnik po še eni uspešno izvedeni predstavi v Ljudskem domu v ljubljanskem Šentvidu, je idejo dobil, ko je v medijih bral o blazno velikih težavah z neplodnostjo, in to le pri nas Slovencih, ampak tudi na splošno. »Ko sem se začel pogovarjati s prijatelji in znanci, sem ugotovil, da res skoraj vsak tretji par potoži, da ima težave pri zanositvi. In prav to je taka tema, ki jo je treba nagovoriti in jo deliti z ljudmi. Jaz sem seveda tak tip, da rad tudi na zelo resne teme pogledam z nekega drugega zornega kota, kar zadevo samo po sebi potem naredi zabavno,« je dejal.

Predstava je nastala ekspresno, je še povedal. »Od dneva, ko smo se dogovorili, da bo premiera, smo imeli mesec in pol za vse: da naredimo tekst, da najdem soigralko, da se dogovorim s scenografi, kostumografi, s tehnikom, da midva zvadiva. S tem da sva bila (s Sandro) še oba na dopustu, ker je bil ravno tak čas. V bistvu sva imela le sedem dni odrskih vaj.« Sandro Debelak mu je predlagal sodelavec, ker je z njo že sodeloval. »Dobila sva se in zelo hitro me je prepričala, da je ta prava.«

500 ponovitev bi bil sijajen uspeh, pravi Javšnik.

Matjaž Javšnik in Sandra Debelak po še eni uspešni predstavi

Kakor je povedal Matjaž, je do konca leta predvidenih še okoli 60 ali 70 predstav, povpraševanje pa je zelo veliko, tako da bo na koncu verjetno tako kot pri vseh njegovih postavitvah. »Računam na 300 do 500 ponovitev. Moj osebni rekord je 762, ampak če bo 500 ponovitev, bomo blazno veseli,« je sklenil Javšnik.