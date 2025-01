Jasna Kuljaj in nekdanji nogometaš Saša Lalović pravico iščeta na sodišču

V razmerju se ne odvije vedno vse po željah, in kot kaže, se ni tudi pri naši znani voditeljici Jasni Kuljaj in nekdanjem nogometašu Saši Laloviću. Po poročanju portala Moja Dolenjska se par ločuje in po njihovih informacijah na okrožnem sodišču vodi pravdo za skupno premoženje.

Kot je zapisal portal, je za prihodnji teden na sodišču razpisan narok za ugotovitev skupnega premoženja ter določitve deleža na skupnem premoženju v višini 56.000 evrov ter predlog za izdajo začasne odredbe. Zdaj že nekdanja partnerja, ki sta se po naših informacijah razšla pred časom, a sta o tem skrbno molčala, sta svoje zasebno življenje vedno dobro skrivala pred javnostjo. Leta 2015 se jima je rodila hči Anastazija.

V razmerju se jima je rodila Anastazija. FOTO: Osebni arhiv

»Ljubezen svet poganja naprej. Če odmislimo denar, seveda,« je Jasna dejala za revijo Suzy, ko je leta 2023 luč sveta ugledala skladba Hopa cupa skupine Atomik Harmonik, ki sta jo napisala skupaj z Jožetom Potrebuješem. »Gre za žensko izpoved, da se ji v ljubezni ne da več 'malo za hec'. V mislih sem imela kar veliko mojih prijateljic, ki pri poznih tridesetih še vedno niso našle pravega, z nepravimi pa se jim ne da več ukvarjati. Ženska, ki gre proti petdesetim, je morda vse, kar se da, že doživela, zato jo zanimata samo še sreča in mir. Skratka, na tem področju tem ne zmanjka! O svoji ljubezni pa s časopisi od nekdaj čim manj razpravljam, ker mislim, da nekaj mora ostati samo zame,« je takrat še povedala Jasna.

Sicer pa ima voditeljica polne roke dela z oddajo Z Jasno in glasno!, v kateri obravnava novosti na slovenski domači glasbeni sceni.