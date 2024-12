Janja znova blestela v gala obleki! Poglejte, kako usklajena je bila s starši (FOTO)

Dvakratna olimpijska prvakinja v športnem plezanju Janja Garnbret je znova zasijala na prireditvi Športnik leta, kjer je prejela že peti naslov najboljše slovenske športnice. Dogodek v Cankarjevem domu je bil še ena potrditev njene izjemnosti v športnem in osebnem življenju.

»Vsako leto si rečem, da naslednje ne more biti boljše, pa me vedno znova preseneti. Tokrat tega ne bom rekla,« je po prireditvi šaljivo pripomnila Garnbretova, ki je prejela kar 305 glasov športnih novinarjev – več kot drugo- in tretjeuvrščeni Andreja Leški in Nika Prevc skupaj.

Andreja Leški je blestela v obleki kremne barve. FOTO: Jože Suhadolnik

Sanjsko 2024

Leto 2024 je bilo za 25-letno Korošico sanjsko. Na vseh tekmovanjih svetovnega pokala je zmagala, s čimer je dosegla že 45. zmago v tej seriji. Ubranila je olimpijski naslov iz Tokia in navdušila na domači tekmi v Kopru. »Imeti pet takšnih nazivov je nekaj, česar si nisem nikoli predstavljala. Slovenija ima toliko izjemnih športnikov in biti izbran za najboljšega med njimi je posebna čast,« je povedala Janja.

Barvno usklajena s starši. FOTO: Jože Suhadolnik

Ambasadorka sprememb

Poleg športnih dosežkov se Garnbretova posveča tudi družbeno odgovornim projektom. Letos je na Pohorju posadila 4000 dreves, tretjič v sklopu svoje pobude za zmanjšanje ogljičnega odtisa. Slikanica Janja in čudežna roža je medtem predstavila njeno življenjsko zgodbo otrokom, od Gorana Dragića pa je prevzela vlogo ambasadorke programa Botrstvo v športu.

»V življenju je pomembno vračati skupnosti in pomagati tistim, ki to potrebujejo,« je povedala o svoji vlogi v dobrodelnih dejavnostih.

Leta 2019 na taisti prireditvi v družbi Primoža Rogliča. FOTO: Voranc Vogel

Janja Garnbret ostaja vzor generacijam mladih, ki sanjajo velike sanje, ne glede na to, kje se začnejo.