Jana Morelj o razhodu z bivšim: poglejte, kaj ji je naredil

Priljubljena radijska in televizijska voditeljica Jana Morelj že nekaj časa ni več v zvezi z Markom Žumerjem - Fogyjem, s katerim imata petletno hčerko. Jano Morelj so nedavno videli na koncertu v družbi drugega fanta, a za zdaj še ni uradno potrdila, da ni več samska. Je pa te dni v eni od oddaj, ki jih vodi na Radio 1, poslušalcem zaupala, kako jo je zapustil eden od njenih bivših partnerjev.

»Dejansko sem mislila, da imam fanta in sva bila v vezi. Klicala sem ga neko soboto in se je na telefon oglasilo neko dekle. Rekla sem ji, ali lahko dobim na telefon tega svojega fanta. In mi je rekla,'ti nisi več njegova punca, zdaj sem jaz'. Tako da sem preko nje izvedela, da sem že bivša,« se je dogodka spomnila Jana. Dodala je, da je povsem možno, da je bil način, kako se je končanja razmerja lotil ta fant, njegova ideja, novo dekle pa je pri tem sodelovalo.