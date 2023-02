Jana Morelj iskreno o življenjski preizkušnji: Na začetku je težko in boli

V podkastu pri Nini Gaspari je gostovala priljubljena radijska in televizijska voditeljica Jana Morelj, ki je spregovorila tudi o nekaterih življenjskih preizkušnjah. Razkrila je, da je bila kot otrok izredno tiha oseba, ter da tudi danes ni pretirano ekstrovertiran človek. Je pa nekje do 27. leta postala bolj odločna in samozavestna.

Spregovorila je tudi o začetkih svoje – danes izredno uspešne – kariere. Kot pravi, je z delom na radiu začela kot študentka, prijavila pa se je zgolj »za foro«, da vidi, kako to poteka.

Vreme na Pop TV napoveduje že več kot 10 let. FOTO: Družnik Matej

Spraševala se je, ali je lljudem sploh všeč

Kasneje je napovedovala vreme na Info TV, njeno delo pa je očitno opazila tudi konkurenca. Ko se jeodločila, da ne bo več napovedovala vremena na Pop TV, so jo od tam poklicali, če bi prišla na avdicijo. Kot se spominja, je šla tja večkrat in nikdar ji nihče nič rekel. Če dela v redu in zakaj sploh hodi tja. »Ko sem enkrat prišla zvečer tja trenirat, ni nihče komuniciral z mano. Zato sem šla doin ga prosila, da pogleda posnetek in pove svoje mnenje,« pripoveduje Jana in dodaja, da ji je nato voditelj dejal, da je njen nastop v redu, da sicer po njegovem mnenju govori prehitro, ampak da takšna pač je. Nato je kmalu izvedela, da je dobila službo, ki jo zdaj opravlja že več kot deset let.

Kot je še razkrila voditeljica, se je na začetku kariere velikokrat spraševala, ali je ljudem sploh všeč in se obremenjevala s tem, kaj bodo mislili in rekli ljudje. A sčasoma se je z negativnimi komentarji nehala obremenjevati. »Na začetku je to težko in boli. Preprosto ne moreš razumeti, kako te lahko nekdo, ki te nikoli ni videl, spoznal, srečal ali se pogovarjal s tabo, kako on ve, kakšen ti si? Kako ima on pravico tebe soditi, poniževati, hkrati poniževati še celo tvojo družino in ti pripisovati neke lastnosti, ki so tebi nekaj najbolj odvratnega,« je dejala in dodala, da tega najbrž nikoli ne bo doumela.