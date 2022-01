Jan zapustil šov: V Baru so se dogajale veliko hujše stvari, kot so jih pokazali na televiziji

Pred tednom dni se je v srbski resničnostni šov Bar skupaj s Ksenijo Kranjec podal tudi Jan Klobasa. Kljub temu da je bil pred leti v Kmetiji najmočnejši člen in odnesel tudi glavno nagrado, pa je po njegovih besedah situacija v srbskem šovu precej drugačna. Enostavno ni zdržal psihičnega pritiska in drame, ki vsakodnevno spremlja Bar, zato je šov predčasno zapustil. Po prihodu domov nam je v kratkem telefonskem pogovoru zaupal, da se v šovu dogajajo grozne stvari, ki jih ne pokažejo na malih ekranih.

Dobili ste odpoved, očitali so vam, da ste premalo delali. Kaj se je dogajalo?

Res je, da sem bil gost, saj sem bil prvič v Srbiji. To, da nisem nič delal, ne bo ravno držalo, je pa res, da sem delal manj kot ostali. To je bila moja taktika, ker sem hotel domov. K sreči so mi ugodili in izpolnili željo.

Kako ste – na vrat na nos – dobili prevoz iz Beograda? Kdaj ste se vrnili?

V življenju je super, če imaš dobre prijatelje okoli sebe. Da se lahko zaneseš na njih, ne glede na uro in situacijo. Hvala bogu, je bila Monika ravno v Beogradu in me je pobrala na poti domov. Prišel sem ponoči oziroma zgodaj zjutraj.

V Kmetiji ste bili praktično eden najmočnejših tekmovalcev, ki mu nihče ni mogel do živega. Zakaj je bilo v Baru drugače?

Iskreno – nisem pričakoval, da bo tam takšna situacija, kot je bila. »Psihiranje« z vseh strani. Mogoče bom grdo rekel, ampak tam so ljudje iz Srbije s hudimi diagnozami vsega. Zaradi mojega zdravja je boljše, da sem doma. Tukaj se najboljše počutim in sem zelo vesel, da sem prišel domov.

Jan Klobasa je dobil odpoved FOTO: Bar Srbija

To je le deset odstotkov tega, kar se v resnici dogaja. So veliko hujše stvari, kot so prikazane, ki ne spadajo na televizijo. Srbi nasploh mislijo, da je resničnostni šov le prepir in drama. Mislim, da imajo kar vsi konfliktne točke v svojem karakterju. Zato pa od nekaj tisočih izberejo le deset ljudi.

Česa na televiziji niso pokazali?

Vesel sem, da mi je šla produkcija na roko, zato ne bom pljuval čez njihovo delo.

Ksenija v pogovoru z gosti omenjala tudi psihologa. Ste iskali pomoč tudi pri njem?

Ko imaš v Baru slab moment, imaš na voljo psihologa. Jaz sem imel psihologinjo. Tam je zato, ker te želi obdržati v šovu. Da bom pa jaz pri triindvajsetih letih potreboval psihologa oziroma psihiatra, zato, da bom v nekem šovu ... Tega mi pa res ni treba.

Kakšni so vaši načrti za prihodnost? Se boste udeležili še kakšnega šova?

V tujino vsekakor nikoli več. V slovenski šov morda, vse je odvisno od ponudbe. Moram pa reči, da sem zelo vesel, da sem Slovenec. Smo zelo miren in dober narod, kljub temu da se včasih tega ne zavedamo.