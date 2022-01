(18+) Znano Slovenko posneli med vročo akcijo: pozabila, da jo snemajo kamere (VIDEO)

V srbskem šovu Zadruga, kjer Slovenka Denise Dame skrbi za škandale, je tokrat poskrbela za vročo akcijo s Stefanom Mihićem, s katerim sta očitno več kot samo prijatelja, poroča srbski Pink. Med novoletno zabavo, na kateri so bila razna imena srbske estrade, sta izkoristila trenutek in pobegnila v kopalnico, kjer sta šla do konca. Ni jima bila mar prisotnost kamer in to, da bi ju lahko kdo zmotil. Ko sta se takole olajšala, sta se vrnila na zabavo, kot da se ni nič zgodilo ...

V šovu sta šla do konca.