Objavili črno-belo sliko Jana Klobase: konec boja zanj

»Sven in Jan nista zdržala pritiska in sta v nocojšnji epizodi zapustila resničnostni šov.« To so včeraj zvečer objavili na eni od spletnih straneh srbskega Bara. Razlog? Neopravljanje nujnih poslov, poroča srbski Kurir. Klobasa je bil razočaran nad razmerami v Baru. »Svinjak je v stanovanju, vse smrdi,« je dejal. Kmalu po njegovih pritožbah, tudi o pritisku, je v Bar vstopila voditeljica Jelena Nikolić in Jana potegnila na stran: »Nekateri tukaj niso pripravljeni delati in motijo druge pri opravljanju dela. Jan, v tem trenutku si dobil odpoved.«

Ksenija je za Janom točila solze. FOTO: Bar Srbija

Barovci so ga pospremili ob odhodu, Jan pa je odpoved komentiral z besedami, da ga odpoved veseli. A niso bili vsi veseli njegovega odhoda. Ksenija Kranjec je točila solze in mu sporočila, da ni niti malo srečna zaradi njegovega odhoda.

V Baru se tekmovalci borijo za 30.000 evrov nagrade. Posebnost je ta, da morajo bar na noge postaviti sami, z zaslužkom plačati položnice, najemnino in hrano. Cilj pa je Bar narediti najbolj znan in najbolj obiskan ... Jim bo uspelo?