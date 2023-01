Jan Cvitkovič šokiran, poglejte, kaj se mu je zgodilo

Doma in v tujini dobro poznani slovenski filmski in televizijski režiser Jan Cvitkovič (57) je na svojem facebooku objavil zapis z naslovom: Kako na javnem razpisu izgubiti projekt. Kot pravi, je scenarij za svoj novi film Hotel Alkohol pisal sedem let, da ga je do pičice izpili, vlogo zanj pa je nedavno oddal na javni razpis Slovenskega filmskega centra (SFC).

»Vlogo sem oddal zadovoljen in pomirjen. Vedel sem, da sem vanjo vložil vse, kar sem lahko. /.../ Scenarij stoji, zdi se mi originalen, zgodba je kompaktna, liki so jasno izdelani, emocije lepo tečejo, trenutki komičnosti se lepo prepletajo s poglobljenimi momenti, končno sporočilo je lepo in močno,« je navedel.

A sledil je šok ...

Vloga je bila, kot pravi, negativno ocenjena, projekt pa zavrnjen. Da bi bil projekt sprejet, bi potreboval 75 točk, njegov jih je prejel 71,67. Manjkalo mu je torej 3,33 točke.

Ko je pozneje podrobneje pregledoval vlogo, je ugotovil, da so mu v rubriki odmevnosti režiserjevega dosedanjega dela doma in v tujini namenili 15,6 točke od največ 20. »To je točno 3,4 točke manj kot leto prej,« je izračunal.

Če bi torej prejel 19 točk kot na prejšnjem razpisu SFC, bi bil njegov novi projekt potrjen.

Cvitkovič se ob tem sprašuje, »čemu tak brutalen padec ocene? Da sem pristal med povsem povprečno odmevnimi avtorji. Da sem ocenjen s samo 1,6 točke več kot mlada režiserka, ki je ravno končala AGRFT in prijavila svoj debitantski kratki film? In ima oceno 14 točk,« je ogorčen Cvitkovič.

Poslal je pritožbo

Cvitkovič je že poslal pritožbo na sklep oziroma oceno komisije. Kot pravi, pritožbo obravnava Ministrstvo za kulturo, ki jo bo poslalo v vnovično obravnavo isti komisiji.

Na SFC smo poslali novinarska vprašanja, njihove odgovore pa objavimo takoj, ko jih prejmemo.