Jadranka Juras kliče na pomoč: Goltam britvice!

Prihaja tisti čas v letu, ko bo nekoliko več prehladnih obolenj. In nekaterih so se že lotili. Med osmoljenci je tudi Jadranka Juras. »Če ima kdo preverjeno delujočo pomoč pri hudo vnetem žrelu (laringitis), naj mi, prosim, sporoči. Goltam britvice že od včeraj zvečer in počasi se mi bo utrgalo od bolečine in kašlja, moje glasilke pa itak ploskajo od navdušenja (seveda komaj govorim, moj mož je nad tem dejstvom sicer navdušen!). Za zjokati tole,« je v nedeljo razkrila.

Trenutno se trudi z inhaliranjem vode s soljo, pije ingverjev čaj z limono, tudi žajbljevega, uporablja razne pastile islandskega lišaja, tablete gelorevoice, pila je timijanov čaj, vendar ni izboljšanja.

Kar nekaj je bilo takšnih, ki so ji ob prebiranju njenih simptomov postavili diagnozo – covid seveda!