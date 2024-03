Izključena poslanka Svobode 'udarila' po Tini Gaber: Janša nikoli ni prestopil te meje ...

»Ko se je ta zveza zgodila, sem si rekla: 'Okej, v redu'. V osebna življenja ljudi se ne vtikam. Je pa velika razlika med Robertom Golobom in ostalimi politiki, ki so bili premierji in so imeli podobne zgodbe. Tudi drugi so imeli svoje zasebne spremljevalke, partnerke, žene in tako naprej. Nenazadnje gospod Janez Drnovšek, Tone Rop, Borut Pahor, Janez Janša, Miro Cerar, ampak nihče teh partnerk ni izpostavljal v javnosti na tak način, kot se to dogaja zdaj. Oziroma se partnerka ni tako vpletala in bila tako zelo osebno ambiciozna, da bi želela izpostavljati svoje delo preko dela svojega partnerja. Tukaj pa se žal odvija prav to,« v intervjuju za Zurnal24 pravi samostojna poslanka Mojca Šetinc Pašek, na začetku mandata pa članica Svobode, ki jo je stranka nenadoma izključila.

Mojca Šetinc Pašek. FOTO: RTV Slovenija/ printscreen

A Šetinc Paškova, v javnosti seveda odmevajo njena razkritja o nenavadnem dogajanju na preiskovalni komisiji, ki jo je vodila, gre v pogovoru še korak dlje. Meni, da Golobova partnerka preveč izkorišča položaj partnerke predsednika vlade in s tem zelo škodi partnerju, predsedniku vlade. »S tem načenja njegovo podobo resne in kredibilne osebe. Janša nikoli ni prestopil te meje, tudi ne Pahor, še manj Drnovšek.«

Robert Golob, aktualni predsednik slovenske vlade in Tina Gaber živita skupaj od decembra 2022 v Ljubljani z dvema od treh Golobovih otrok iz prejšnjega zakona. Prvič so ju javnost videla skupaj na uradni prireditvi februarja 2023 ob praznovanju slovenskega kulturnega praznika.

Ona je njegov navdih