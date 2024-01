Ona je njegov navdih: premier o svoji Tini razkril tole

Predsednik vlade Robert Golob je za Svet na Kanalu A glede zdravstvene reforme dejal, da 30 let zablod ne moremo odpraviti v enem letu, še manj v šestih mesecih. »V tem času smo se marsikaj naučili. Tudi to, da ne moremo staviti samo na to, da damo denar zdravstvu na razpolago.«

Zadnja plačna reforma se je izvajala leta 2008 in vmes do naše vlade nobena vlada ni usklajevala plač z inflacijo.

Tako Golob pravi, da stavijo na množico korakov in manjših ukrepov, ki bodo bolj racionalni in bodo dali več rezultatov. Na koncu bo to, da je zdravje naša vrlina, ne samo usmeritev, ampak tudi dejanski rezultat delovanja te vlade.

Premier je spregovoril tudi o plačni reformi in opozoril, da se je zadnja plačna reforma izvajala leta 2008 in vmes do njegove vlade nobena vlada ni usklajevala plač z inflacijo. »Naša vlada je bila po 14 letih prva, ki je uskladila plače z inflacijo,« je poudaril. Je pa opozoril, da so v vladi jasno povedali, da ne morejo izpeljati dogovora parcialno, samo za sodno vejo oblasti. »Verjamem, da bomo uspeli v prihodnjih mesecih izpeljati pogajanja do konca, dogovoriti plačno reformo in jo potem začeti izvajati.«

Predsednik vlade o pozitivni družbeni klimi Pri vprašanju enotnosti je najbolj pomembno to, da začnemo pozitivno naslavljati največje družbene probleme. To imenujem pozitivna družbena klima. Mislim, da ta cilj lahko dosežemo enotno. Takrat, ko si vsi prizadevamo, da bodo naši koraki usmerjeni v zadovoljstvo nas samih, sočloveka in cele družbe, takrat lahko motiviramo ljudi, da naredijo boljše in več, kar je precej težje takrat, ko je družbena klima negativna.

A vseeno je omenil, da je bila sodna veja oblasti od leta 2008 popolnoma zanemarjena. »V lanskem letu je bil pripravljen in usklajen predlog glede reforme sodnega stebra. Ta dogovor je dosežen.«

Zakaj je Tina Gaber navdih za Roberta Goloba?

Glede partnerke Tine Gaber pa je dejal, da ima že zadnjih 10 let enake poglede in to lahko potrdi vsak, ki jo pozna. Dodal je, da je imata en dogovor, in sicer da stvari, ki jih želi sporočiti javnosti, sporoči neposredno in brez posrednikov in naj tako javnost sama presodi o vsebini teh njenih sporočilih. »Ko želimo delovati aktivistično, povej to javnosti in potem naj javnost o zadevi sama presodi,« je pojasnil premier.

Ob koncu je pridal še, da mu je v navdih, da ima osebo, ki je tako dovzetna za ranljive osebe, kot je Tina Gaber. »Mi je v navdih, da se tudi sam, ko bi to sicer morda spregledal, spomnim, da so tisti, ki so najbolj ranljivi, najbolj potrebni naše pozornosti in da tudi poskrbim zanje.«