Irena Yebuah Tiran: »Verjamem, da vsi prizadeti potrebujejo predvsem finančno pomoč, vendar ...«

Priznana operna pevka Irena Yebuah Tiran je ena najbolj vsestranskih slovenskih umetnic. Povsod se dobro znajde, naj gre za glasbene odre, vodenje, sodelovanje v zabavnem šovu, kuharskih oddajah, tek ali organizacijo dobrodelnih dogodkov.

Vrsto let je srečna z možem Borutom. Spoznala sta se že v osnovni šoli, nekaj let pozneje pa postala par. Skupaj sta že več kot 30 let, poleti sta praznovala že 21. obletnico poroke. Imata dva sinova, starejšega Jureta in mlajšega Luko. Mednarodno priznana mezzosopranistka je vedno nasmejana in dobre volje, vsi pa hvalijo njeno peko, saj najraje pripravlja sladice oziroma torte.

Na družbenem omrežju je operna pevka s sledilci delila družinsko fotografijo in ob njej spodnji zapis, ki ga objavljamo v celoti nelektoriranega:

»Zadnjih 19 let sem vsakega 7. avgusta pekla torto za mladeniča na fotografiji. Letos nisem. Ampak je moja duša vseeno hvaležna, ker sem dan preživela v Savinjski dolini in pomagala pri čiščenju. Verjamem, da vsi prizadeti potrebujejo predvsem finančno pomoč, vendar v teh dneh potrebujejo tudi pridne roke za odstranjevanje blata, smeti in vsega, kar so nanesle mogočne vode. Slovenci smo vedno dokazali, da smo srčen narod in veseli me, da je tudi tokrat temu tako.«