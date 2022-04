Menjave na komercialki. Ste videli, kdo bo zamenjal znan obraz s TV-zaslonov?

Upokojeni smučar prostega sloga Filip Flisar se je lani podal v povsem nove vode. Nekoč najbolj znani brkač na tej strani Alp je namreč kot voditelj oddaje Kuhinja na kolesih z namazanim jezikom in ostrim nožem zaplaval v televizijske vode in obiskoval lokalne kuharje in kuharice goriške regije.

Nobena od naju sicer ne pripravlja prav tradicionalne hrane, predvsem zaradi najinih afriških korenin, zato radi kombinirava in odkrivava nove okuse.

Velik gurman pa je že v začetku letošnjega leta namignil, da ga na malih zaslonih ne bomo več gledali v vlogi voditelja kulinarične oddaje, in zdaj je jasno, zakaj. Njegovo vlogo sta namreč prevzeli Irena Yebuah Tiran in Leticia Slapnik Yebuah.

Letos kuharsko-etnološka oddaja s primesmi turizma odkriva Gorenjsko in njeno napol pozabljeno tradicionalno kulinariko, ki ji bo primešala ščepec modernega, nasmejani sestri pa se že veselita novih izzivov in dejstva, da bosta delali skupaj. Odkrito priznata, da sta veliki gurmanki in da se radi sukata za štedilnikom ter pogosto žanjeta komplimente tako svojih domačih kot tistih, ki jih gostita.

»Nobena od naju sicer ne pripravlja prav tradicionalne hrane, predvsem zaradi najinih afriških korenin, zato radi kombinirava in odkrivava nove okuse,« je povedala Irena, ki smo jo v preteklosti gledali v oddaji Znan obraz ima svoj glas. S sestro Leticio priznata, da se že veselita, da bosta na novo pridobljeno kulinarično znanje delili s tistimi, ki jih imata najraje. »Jaz najraje pripravljam jedi, ki jih lahko spravim v eno samo posodo, in imam potem čisto kuhinjo,« se zasmeji Leticia, Irena pa doda, da najraje pripravlja sladice oziroma torte.

Flisar je lani z mobilnim tovornjakom odkrival lokalne kulinarične posebnosti in hkrati širil zavedanje o pomenu tradicije.

Simpatični sestri še obljubljata, da bo nova sezona ponudila ogromno predlogov, kaj pripraviti doma, in tudi to, katere točke obvezno obiskati v toplih pomladnih in poletnih mesecih.