Poglejte, kako je Irena pela in tekla za mlade talente (FOTO)

Mednarodno priznana mezzosopranistka in tekačica Irena Yebuah Tiran iz Družinske vasi pri Šmarjeških Toplicah je vedno nasmejana in dobre volje, njena pozitivna energija pa se zlahka širi na vse v njeni bližini. In ta s soncem obsijani pozitivizem je v nedeljo sejala po Dolenjski, saj ji je uspel izjemen podvig. Tako kot si je zadala, je v družbi sotekačev pretekla Dobrodelni operni maraton, s katerim je pomagala štirim nadarjenim mladim; dvema pevcema in dvema športnikoma.

S ceste na oder v Novem mestu

No, maratonska razdalja ni bila tista običajna, temveč je bil krog, ki si ga je zadala Irena, dolg dobrih 47 kilometrov. Eno od njenih vodil je bilo namreč tudi povezovanje – s tekom je povezala štiri dolenjske občine, Šmarješke Toplice, Novo mesto, Šentjernej in Škocjan, zato ji ni preostalo drugega, kot da maratonsko razdaljo nekoliko podaljša.

In tek je bil neobičajen tudi zato, ker je imela sedem postankov, na katerih je prepevala operne arije, pri tem pa so se ji pridružili mednarodno priznani pevci: sopranistke Irenina bivša učenka solo petja Ana Berus, Gaja Sorč, Anamarija Štefanič in Theresa Plut, tenorist Gregor Ravnik, baritonist Jaka Mihelač in Ozren Bilušič (bas bariton).

Težavno, a ne težko

Sila vroča nedelja je bila, tako razgreta in soparna, da je bilo že samo stati na soncu težavno, kaj šele teči! Ampak številni so se Ireni pridružili, nekaj njenih prijateljev, članov Društva Marathon iz Novega mesta, je vztrajalo vso pot, nekateri so se ji pridružili med potjo in pretekli le del, spet drugi so prišli športnike spodbujat ali prisluhnit opernemu petju. A vsem je bilo skupno nekaj: družiti se za dober namen.

Irena se je teku zapisala pred slabima dvema desetletjema, ko je ob poškodbi prijateljice grozo in žalost, ki ju je čutila ob tem, premagovala s tekom. Kmalu je spoznala vse koristi tega športa in tek je postal pomemben del njenega življenja, njena druga strast, takoj za petjem, seveda. »Ugotovila sem, da je tek dober tudi za petje in glas, ker tako krepim splošno kondicijo, je tudi neke vrste meditacija,« je povedala. Gotovo ima nekaj športnih genov tudi zaradi svojih afriških korenin, zato so zanjo nekajkilometrske razdalje mala malica, prav tako mali maraton, za maratonske razdalje pa, pravi, je treba že več treninga in priprav. Doslej jih je pretekla pet, nedeljski je bil šesti po vrsti, a najbolj edinstven.

Takole je pritekla v Gorenji Maharovec.

»Teči je bilo težje kot peti. Med tekom sem imela eno krizo, a ob pomoči prijateljev in pozitivne energije sem jo premagala,« je povedala na cilju. Videti je bilo, kot da teče z lahkoto, nasmeh ji kar ni izginil z obraza, petje pa jo je le še polnilo z energijo.

Pomagala štirim

Ker Irena iz lastnih izkušenj ve, kako težka je pot do uspeha, koliko odrekanja je treba, pa tudi koliko denarja, se je odločila, da pomaga. Težko se je bilo odločiti, kateremu mlademu talentu pomagati na poti do zastavljenih ciljev. Njeno vodilo je bilo pomagati tistim, ki so nekaj uspehov že dosegli, pri glasbenikih pa je bila njena želja pomagati tistim, ki so se odločili za klasično petje, kjer je pot do uspeha še daljša in težja kot pri pevcih zabavne glasbe. Tako bosta del zbranega denarja prejela 20-letni Jan Arh iz Krškega in 20-letna Novomeščanka Ema Starešinič.

Teči je bilo težje kot peti.

Ema je uspešno opravila 8 razredov violine ter 6 razredov klavirja, poleg pravne fakultete pa trenutno obiskuje šolo solopetja, v čemer dosega najvišje rezultate na mednarodnih tekmovanjih. Je tudi članica tamburaške skupine Preloški muzikanti, kjer sodeluje kot pevka in violinistka, poje v pevskem zboru Pravne fakultete Pegius in igra v godalnem ansamblu Glasbenega ateljeja Tartini. Jan se je glasbi zapisal pri osmih letih, učil se je klavirja, potem še diatonične harmonike. Leta 2019 je znanju dveh inštrumentov dodal še uspešen sprejem na pouk solopetja, ki ga je že okronal z zlatim priznanjem na državnem tekmovanju mladih glasbenikov Slovenije TEMSIG, lansko poletje pa se je začel učiti še igranja violine. Neutrudni Jan je bil marca letos sprejet na Konservatorij za glasbo in balet v Ljubljani.

Lovro Šimec iz Stopič pri Novem mestu je mlad atlet. Je večkratni državni prvak v dvorani in na prostem, in sicer v disciplinah od 800 do 3000 metrov. Lani je prvič nastopal v državni reprezentanci na balkanskem prvenstvu v Srbiji. Letos je izpolnil normo za evropsko prvenstvo v Jeruzalemu, kjer bo tekmoval v teku na 1500 metrov, kot dijak športnega oddelka Gimnazije Novo mesto pa želi uspešno trenirati tudi v prihodnje, vztrajnosti mu ne manjka.

6 maratonov je že premagala pevka.

Kot je ne manjka četrti nagrajenki, 21-letni Klari Lukan iz Šentjerneja, ki je gotovo najhitrejša študentka drugega letnika biotehnologije na ljubljanski Univerzi. 12 let aktivno tekmuje v teku na srednje in dolge proge, uspehe pa žanje na svetovni ravni, udeležila se je celo zadnjih poletnih olimpijskih iger v Tokiu. Preveč bi bilo naštevati vse njene uspehe v evropskem merilu, je pa tudi lastnica številnih slovenskih rekordov v tekih na različne razdalje. Slovenijo na tekmovanjih v tujini ponosno zastopa vse od leta 2013.

Živahno na cilju

Je pa bil Dobrodelni operni maraton poseben tudi za občino Šmarješke Toplice, ki v teh dneh praznuje svoj občinski praznik. Celodnevno dogajanje na urejenem Karlovškem trgu, kjer se je maratonski tek začel in končal, je vrhunec doseglo popoldne. Za dobro vzdušje so poskrbeli člani Godbe na pihala Šmarješke Toplice, glasbenika brata Šušteršič, Marko in Boris, harmonikar Jože Gotlib, harmonikarji Klemna Hribarja, s svojimi dobrotami so se predstavile članice Društva podeželskih žena in deklet Bela Cerkev ter Društva kmečkih žena Šmarjeta, svoja vina so točili šmarješki in belocerkovški vinogradniki, salamarji so rezali suhomesne dobrote.

Kako se vzgaja in neguje bonsaje, je predstavil Marjan Mirt iz Bele Cerkve, ki izdeluje tudi posebne lončene posode zanje. Delovala je tudi cvičkova fontana, številni so se povzpeli na razgledno ploščad farne cerkve, vozil je tudi turistični vlakec, ki je povezoval Terme Šmarješke Toplice s centrom Šmarjete in seveda izvirom tople vode v Klevevžu. Na koncu sta zapela tudi mlada talenta, ki bosta dobila del izkupička. Koliko denarja je bilo zbranega, še ni znano, saj zbiranje še poteka, vsak pa lahko do 15. junija daruje s poslanim sms-sporočilom (POJEM1, POJEM5 na 1919).

Zaplesali so člani Plesnega studia Novo mesto.

Iz Šmarjeških Toplic v Novo mesto

Za veselo razpoloženje so poskrbeli brata Marko in Boris Šušteršič ter Jože Gotlib.

Predstavile so se tudi članice Društva podeželskih žena in deklet Bela Cerkev, med njihovimi dobrotami je bila znamenita vinjevrška pogača.

Na Karlovškem trgu v Šmarjeti so lahko gostje poskusili odlične salame Peterlinovih iz Bele Cerkve, na sliki oče Janez in sin Matjaž.

Ireni Yebuah Tiran je v Šentjerneju poleg številnih gledalcev pozorno prisluhnil tudi šentjernejski petelin.

Župan občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar, ki je z Ireno pretekel 15 kilometrov, je pevki na cilju izročil ogromen šopek vrtnic. Jo je pa vso pot spremljal prijatelj in voditelj Sašo Đukić, sicer brez športne opreme, a nenehno z mikrofonom pred usti.