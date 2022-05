Irena Shyama Hlebš: S Španci nisem imela prijetnih izkušenj

Voditeljica športnega programa Irena Shyama Hlebš si je letos že privoščila kratek dopust. »Čas, ko se ukrepi v zvezi z epidemijo sproščajo tudi v preostalih državah, sem izkoristila za nekajdnevni skok na Menorco. Gre za res prikupen otok v Balearih, ki sicer ponuja na nek način domač, sredozemski utrip, istočasno pa ustvarja občutek spremembe okolja, kar sem že nujno potrebovala. Menorca me je s svojo prikupnostjo zares očarala. Čudovita narava z rajskimi plažami omogoča veliko dejavnosti, od 'hikinga', kolesarjenja, vodnih športov. Ni tistega masovnega turizma, kot je na bližnji Mallorci, predvsem pa so me zares prijetno presenetili ljudje, ki so neverjetno prijazni. Kot da niso Španci, s katerimi doslej nisem imela prav prijetnih izkušenj. V začetku maja še ni tiste prave poletne vročine, je pa bilo dovolj toplo za kopalke in krajši skok v vodo «, je opisala Irena svoj nekaj dnevni španski oddih, nam pa pokazala fotografije, kjer poleg morskega ozadja lahko občudujemo njeno brezhibno postavo v kopalkah.

Čudovita narava z rajskimi plažami omogoča veliko dejavnosti. FOTO: Zasebni arhiv

izkoristila za nekajdnevni skok na Menorco. FOTO: Zasebni arhiv