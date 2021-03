Huda konkurenca že v predizboru: znano, kdaj bo na oder stopila Ana Soklič

že gotovo nestrpno odšteva dneve, ko bo končno stopila na evrovizijski oder. Na nacionalki so danes razkrili, da bo Ana s skladbo Amen kot druga nastopila v prvem večeru predizbora. V prvem polfinalu se bo za vstopnico v finale potegovalo 16 držav. Prvi predizbor bo na sporedu 18. maja, drugi 20. maja, veliki finale pa 22. maja.Slovenska predstavnica se bo kosala s predstavniki Litve, Rusije, Švedske, Avstralije, Severne Makedonije, Irske, Cipra, Norveške, Hrvaške, Belgije, Izraela, Romunije, Azerbajdžana, Ukrajine in Malta. Zadnji stavnice za zdaj napovedujejo največ možnosti za zmago, medtem ko je slovenska predstavnica na samem repu lestvic.V velikem finalu so poleg države gostiteljice že predstavniki t. i. velikih pet, to je Italije, Španije, Nemčije, Francije in Velike Britanije.