Hiphop navdušenci so se zbrali v Celju (FOTO)

Ljubitelji hiphopa z vsega sveta so se letos zbrali na tradicionalnem 17. mednarodnem plesnem tekmovanju Break the floor, ki je potekalo pred celjskim Citycentrom. Nastopilo je kar 211 plesalcev iz 40 držav sveta, tudi iz daljne Avstralije in držav Južne Amerike. Tekmovanje že 17 let organizira Dejan Gregl. Kako priljubljen je hiphop, je dokazala množica obiskovalcev, ki je spremljala plesalce v več disciplinah. Vsi so prikazali izjemne plesne sposobnosti in tehnično znanje, le najboljši pa so navdušili tako sodnike kot občinstvo.

Organizator Dejan Gregl z ekipo Break the floor 2024 FOTO: Danijel Berden

Pester tekmovalni program je potekal dva dni, tretji dan je minil v sproščenem druženju in zabavi sodelujočih. »Break the floor 2024 je še en dokaz, da je breakdance več kot le plesna zvrst. Gre za živahno kulturo in umetniški izraz, ki povezuje ljudi različnih ozadij in narodnosti. Vsekakor je za nami novo nepozabno doživetje, ki je še enkrat postavilo Celje na zemljevid svetovne plesne scene,« je po uspešno izvedenem dogodku strnil Dejan Gregl, dolgoletni plesalec in organizator enega največjih dogodkov v breakdanceu v Sloveniji.