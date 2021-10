Hči Karla Erjavca osupnila: oboževalci navdušeni nad seksi Evo (FOTO)

Hčerka nekdanjega politikaErjavec, ki je zadnje čase bila v medijih prisotna predvsem zaradi ločitvenega postopka, se očitno s tem ne obremenjuje preveč.Sicer je nedavno na družabnem omrežju napisala, da »življenje ni popolno, lahko pa so popolni lasje«, a so jo njeni oboževalci demantirali.Za fotografijo Eve, kjer bere revijo in pozira z po mnenju mnogih čudovito pričesko, je požela kopico pohvala.Tako so meddrugim Evi sporočili:Ta frizura je pa za naslovnicoLepoticaPrekrasna ženska