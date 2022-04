Groza: Fehtarje zaradi te pesmi napadli sredi Ljubljane (VIDEO)

Ni še dolgo od takrat, ko se je na slovenski glasbeni sceni prvič pojavilo ime Fehtarji, ti pa so se kmalu trdno zasidrali v srca ljubiteljev slovenske glasbe. Njihove skladbe na youtubu štejejo že več milijonov ogledov, razprodani koncerti in zvesti oboževalci pa so štiri fante Sama Kališnika, Matica Plevela, Blaža Jenkoleta in Domna Kovača pripeljali do tega, da podeželski rock'n'roll koncert pristane tudi v Ljubljani.

Že zdaj pa ga napovedujejo z novo skladbo Moja Slovenija, za katero so posneli videospot, v njem pa prikazujejo lepote Slovenije, vse od Štajerske do Primorske, Dolenjske, Prekmurja in Gorenjske, in to skupaj z Janom Plestenjakom, Alfijem Nipičem, Luko Jezerškom in Nino Pušlar. Veličasten nastop na Kongresnem trgu v Ljubljani napovedujejo 20. maja. »To bo en tak podeželski rock'n'roll sredi Ljubljane,« pravijo Fehtarji, ki želijo tokrat z izborom skladb in gostov dokazati, da znamo biti Slovenci na vse, kar nas obdaja, še kako ponosni.

Melodijo za skladbo je ustvaril Thomas Hammerle skupaj z Vero Šolinc, ki je dodala besedilo, za produkcijo pa je poskrbel njihov Samo Kališnik v lastnem studiu.

So pa Fehtarji sredi prestolnice doživeli neljub dogodek, deležni so bili namreč neprimernih opazk in komentarjev, ob katerih niso ostali ravnodušni. Ko so se za potrebe snemanja zbrali na Kongresnem trgu, oblečeni v srajce in irharce, usnjene hlače, ki so tudi sestavni del slovenske narodne noše, so se jim ravno, ko je začel režiser snemati prve kadre, približale tri mladenke in mladenič. In ko so se zaslišali prvi takti skladbe Moja Slovenija, seveda v klasičnem narodno-zabavnem zvenu, je sledil šok. Skupinica mladih je začela nanje vpiti in jih zmerjati.

»Debelo smo se spogledali in onemeli. Potem smo jih vprašali, kaj želijo od nas, oni pa so nam dejali, naj si irharce in hozentregarje nekam vtaknemo,« so dogajanje opisovali fantje, ki so bili deležni vulgarnih in neprimernih opazk, ki jih tudi časopisni papir težko prenese. »Kako je to sploh mogoče? Ali je sramotno poslušati našo glasbo, po kateri nas poznajo evropski narodi, sredi Ljubljane?« so se spraševali. In priznali, da bi mladenkam in mladeniču najraje prešteli zobe in pretipali rebra, a jih starši niso tako učili.

Nekaj kadrov je tudi s Kongresnega trga, kjer bodo 20. maja pripravili koncert. FOTOGRAFIJI: OSEBNI ARHIV

»Od njih bi, če jim pač ni bila všeč naša glasba, pričakovali, da se bodo mirno umaknili, če že ne sprejemajo različnih glasbenih okusov, ne pa da nas obkladajo z žaljivkami,« še pravijo fantje, ki že komaj čakajo 20. maj, ko bodo na Kongresnem trgu izvajali pesmi slovenskih glasbenikov. »Še naprej bomo ustvarjali, skrbeli za dobro voljo ter polko in rock'n'roll širili po vsej Sloveniji!« pravijo in vabijo: »Se vid'mo u Lublan!«