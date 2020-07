FOTO: Instagram

Odkar je odjeknila novica, da sta se med karanteno razšlain, so sledilci še bolj pozorni na vsak gib naše pevke in voditeljice. Letošnje poletje pa si je privoščila že nekaj spontanih skokov v in na morje. Nedavno se je odpravila na prestižno jahto s kriptomilijonarjem Damianom Merlakom in z njegovo razigrano druščino Tudi zdaj se je odpravila na morje, vendar se tokrat se potepa ob slovenski obali. Na veselje sledilcev pa je Špela delila tudi eleganten skok na glavo s plovila, kjer se zabava s prijatelji.Kot je povedala svojim sledilcem, ki jih ima več kot 80 tisoč, je bila odločitev za skok na morski oddih popolnoma spontana. Pravi, da je to eno izmed najlepših poletij doslej. Zbrana druščina se zabava ob dobri kapljici in petju ob kitari.