Groharjeva iz Anglije na televizijske zaslone

Širša slovenska javnost jespoznala leta 2005, ko je osvojila naziv miss Slovenije. Pozneje se je odločila za pevsko kariero, nekaj časa pa je bila tudi televizijska voditeljica. Mamica sinčkase je pred meseci vrnila iz Londona, kjer je s partnerjemživela dolga leta in si tam tudi ustvarila kariero.»Po sedmih letih življenja in dela v Londonu je bila vrnitev v Slovenijo pravi balzam. Zdaj je sin na prvem mestu pri vsem. Pomembna nama je njegova varnost, da preživi dovolj časa z babicama, dedkoma,« je pred časom priznala Sanja, ki pa so se ji zdaj odprla nova vrata. V soboto se namreč na male zaslone vrača oddaja Planet Vau, ki jo bo vodila prav Sanja, ki ima za seboj nekaj voditeljskih izkušenj in se novih izzivov neizmerno veseli.»Po vrnitvi iz Londona sem si želela nazaj na televizijo, ker sem resnično uživala v vodenju oddaj,« je priznala nekdanja misica, ki si želi predvsem raznolikih gostov. »Veselim se snemanja in vseh prihajajočih gostov. Želim si, da bi se v oddaji vsakdo dobro počutil,« še pravi Groharjeva, ki je še nedavno navdušila z nastopom v oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko.